Zheng-Krejcikova in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Zhengzhou 2023

Qinwen Zheng se la vedrà contro Barbora Krejcikova nell’ultimo atto del WTA 500 di Zhengzhou 2023 (cemento outdoor), torneo di scena sui campi della città cinese. Terza finale della carriera per la padrona di casa, che vuole conquistare il secondo titolo dopo quello ottenuto lo scorso luglio sulla terra rossa di Palermo. Lo stato di forma è ottimo, come ha confermato la semifinale vinta in maniera decisamente agevole contro la nostra Jasmine Paolini. Se la giocherà alla pari contro la vincitrice del Roland Garros nel 2021, che nel penultimo atto ha spento le velleità della russa Daria Kasatkina. Secondo i bookmakers, tuttavia, sarà proprio la ceca a partire leggermente avanti nei pronostici. Quest’ultima va a caccia del terzo sigillo della stagione dopo aver alzato al cielo i trofei di Dubai e San Diego, entrambi sul veloce. Non sarà semplice, però, contro la potente giocatrice cinese, che potrà contare anche sull’apporto del caloroso pubblico amico.

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

Zheng e Krejcikova scenderanno in campo domani (domenica 15 ottobre). Le due giocatrici sono pianificate come secondo e ultimo incontro della giornata sul Center Court con inizio fissato non prima delle ore 13.30 italiane (le 19.30 locali). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la finale tra Zheng e Krejcikova garantendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà aggiornamenti, news, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.