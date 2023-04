Rublev-Fritz oggi in tv: orario, canale e diretta streaming semifinale Masters 1000 Montecarlo 2023

Andrey Rublev affronterà Taylor Fritz nella semifinale del Masters 1000 di Montecarlo 2023, torneo in programma dal 9 al 16 aprile. Il russo, dopo aver iniziato la settimana cedendo il primo set contro Munar, non ha più concesso nulla ai suoi avversari. Ha rimontato lo spagnolo e poi si è sbarazzato in due parziali di gioco di Khachanov e Struff. Non molto diverso il cammino del californiano, anche lui costretto a giocare tre frazioni solamente da Jiri Lehecka. In precedenza e successivamente all’incontro con il ceco, due vittorie importanti e nette rispettivamente su Wawrinka e sulla testa di serie numero due Tsitsipas, reduce da due trionfi consecutivi sui campi del Principato. I precedenti vedono lo statunitense in vantaggio quattro a due, avendo vinto anche gli ultimi tre incontri disputati. Nessuno di questi però si è giocato sul rosso.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Rublev e Fritz scenderanno in campo oggi, sabato 15 aprile alle ore 13:30. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che segue l’appuntamento monegasco attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante le due piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match con una diretta testuale dell’incontro. Il nostro sito, inoltre, fornirà ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.