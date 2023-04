Formazioni ufficiali Venezia-Palermo, Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Venezia-Palermo, sfida valida per la 33esima giornata della Serie B 2022/2023. I lagunari sono quattordicesimi in classifica con 36 punti (9 vittorie, 9 pareggi, 14 sconfitte), mentre i siciliani occupano la nona piazza della graduatoria a quota 43 (10 vittorie, 13 pareggi, 9 sconfitte). Nel match d’andata, ad imporsi è stato il Venezia grazie al punteggio di 1-0. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 14:00 di sabato 15 aprile, di seguito le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI

VENEZIA: Joronen, Zampano, Tessmann, Johnsen, Pohjanpalo, Ceppitelli, Candela, Svoboda, Carboni, Milanese, Ellertsson.

PALERMO: Pigliacelli, Gomes, Brunori, Marconi, Nedelcearu, Verre, Soleri, Saric, Valente, Aurelio, Mateju.