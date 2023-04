Trevisan-Schmiedlova in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Italia-Slovacchia, BJK Cup 2023

Martina Trevisan affronterà Anna-Karolina Schmiedlova nel terzo match di singolare tra Italia e Slovacchia, match valido per le fasi preliminari della BJK Cup 2023. Avanti 2-0, le azzurre proveranno ad archiviare la pratica al più presto. Il primo match point ce l’ha sulla racchetta la numero uno d’Italia, che ieri ha sconfitto in due set Hruncakova e oggi proverà a ripetersi. Secondo i bookmakers sarà ancora lei a partire favorita, ma il match si prospetta piuttosto equilibrato. Obiettivo riscatto invece per Schmiedlova, che al debutto nel weekend ha perso in due set da Giorgi e proverà a rifarsi contro Martina.

La sfida tra Trevisan e Hurncakova andrà in scena oggi, sabato 15 aprile, a partire dalle ore 13:00. La diretta televisiva dell’incontro in questione sarà offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky); live streaming altresì fruibile sul sito ufficiale dell’emittente, così come mediante la nota e innovativa piattaforma SuperTennix (necessario però un abbonamento sul portale di riferimento, se non tesserati Fit). In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti post-partita ai propri lettori.