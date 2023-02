Roma: Spinazzola e Karsdorp si allenano con la squadra

Due recuperi di rilievo per la Roma sulle corsie esterne. Leonardo Spinazzola e Rick Karsdorp si sono infatti allenati con il gruppo nella mattinata di lunedì 13 febbraio, e saranno pronti a seguire la squadra nella trasferta di Europa League contro il Salisburgo, in programma questo giovedì. Mourinho potrà contare su due armi in più sulle fasce, anche se bisognerà capire la sua posizione su Karsdorp, la cui ultima presenza risale alla sfida di novembre contro il Sassuolo, quando il tecnico portoghese lo accusò di scarso impegno, escludendolo dalle convocazioni per i successivi incontri.