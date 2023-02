Trevisan-Muchova oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Doha 2023

Martina Trevisan affronterà Karolina Muchova nel primo turno del Wta 500 di Doha 2023, in programma dal 13 al 19 febbraio in Qatar. La tennista azzurra è reduce da due premature sconfitte all’Australian Open e ad Abu Dhabi, dunque andrà a caccia del riscatto. Impresa non semplice sia per la superficie a lei poco congeniale sia per l’ostica avversaria. Muchova, seppur indietro in classifica visto il recente infortunio, è una tennista molto pericolosa e in grado di far male alle sue avversarie visto il suo gioco molto vario. Tra le due non ci sono precedenti, ma la ceca scenderà in campo nettamente favorita secondo i bookmakers.

Trevisan e Muchova scenderanno in campo oggi, lunedì 13 febbraio, non prima delle delle ore 13:30. La copertura televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Disponibile anche una diretta streaming attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FIT), attraverso cui gli appassionati potranno seguire tutti i match del torneo qatariota. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match tra Trevisan e Muchova. Il nostro sito garantirà ai propri lettori news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della competizione.