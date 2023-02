Roma-Salisburgo 2-0, Spinazzola: “Questa partita mi ha dato una bella scossa mentale”

“Mi alleno tutti i giorni per stare sempre al meglio e cerco di migliorarmi. Sono felice della partita e della qualificazione. Ora spero di avere continuità. Queste ultime due partite mi danno una bella scossa mentale”. Lo ha detto a Sky Leonardo Spinazzola dopo la vittoria per 2-0 contro il Salisburgo e la qualificazione della Roma agli ottavi di finale di Europa League. L’esterno azzurro ha servito i due assist per le reti di Belotti e Dybala.