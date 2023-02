Basket, qualificazioni Mondiali 2023: Mannion trascina l’Italia, Ucraina battuta 85-75

Il tabellino e la cronaca di Italia-Ucraina 85-75, match valido per la quinta giornata del gruppo L delle qualificazioni ai Mondiali 2023 di basket. Al Pala Modigliani di Livorno, esaurito in ogni ordine di posto, gli Azzurri del ct Pozzecco fanno il loro dovere trascinati da un Nico Mannion da 28 punti (50% dal campo e 10/10 ai liberi) e dai 21 punti di Marco Spissu. Nota stonata della serata la distorsione al ginocchio rimediata da Paul Biligha, le cui condizioni saranno valutate nelle prossime ore. Adesso la trasferta in Spagna domenica, che mette in palio il primo posto nel girone: un dettaglio che potrebbe avere un peso importante in sede di sorteggio della fase finale del Mondiale.

RISULTATI E CLASSIFICHE QUALIFICAZIONI MONDIALI

REGOLAMENTO SECONDA FASE QUALIFICAZIONI

CALENDARIO QUALIFICAZIONI MONDIALI 2023

La cronaca – La partita inizia su ritmi abbastanza alti, ma con tanti errori da una parte e dall’altra davanti a un pubblico davvero importante e caloroso. Chi invece si scalda subito è Nico Mannion, che gioca un primo quarto ai limiti della perfezione arrivando addirittura a segnare 16 punti nei primi dieci minuti. Sotto la spinta del giocatore della Virtus l’Italia arriva anche al +10 (19-9), ma poi gli Azzurri concedono qualche palla persa di troppo e decisamente troppi rimbalzi. Gli ucraini non si fanno pregare e così alla prima sirena il punteggio è di 23-21. In avvio di secondo quarto Pozzecco manda in campo l’esordiente Visconti, che ha un impatto subito positivo insieme a Severini. Poi tocca a Mannion riportare l’Italbasket a +6 sul 40-34, prima di un parziale ucraino da 9-0 che porta gli ospiti al primo vantaggio del match. Intanto Biligha esce di scena per un problema accusato al ginocchio, ma ci pensa Bortolani a mettere la tripla che manda le due squadre al riposo sul 43-43.

Al ritorno in campo Moraschini e Mannion portano gli Azzurri sul +5 (50-45) in avvio di terzo quarto, con l’Ucraina che in oltre cinque minuti trova appena due punti. L’Italia però non ne approfitta più di tanto, arrivando solo a +7 come massimo vantaggio nel periodo. Gli ospiti riescono a reagire e con un parziale da 9-0 tornano in vantaggio in un batter d’occhio. Una grande tripla di Spissu in arretramento vale il vantaggio azzurro sul 58-57 prima dell’ultimo quarto. Sono proprio Spissu e Mannion a firmare l’allungo decisivo nel quarto periodo, a suon di triple che mettono la partita in ghiaccio sul 74-61. Gli ultimi minuti sono di pura gestione per l’Italia, che festeggia un’altra vittoria nel cammino di qualificazione.

Il tabellino

Italia: Bortolani 3, Mannion 28, Ricci 3, Severini 8, Spissu 21, Biligha, Caruso, Flaccadori, Moraschini 4, Tessitori 11, Visconti 7, Woldetensae.

Ucraina: Bliznyuk 6, Lypovyy, Pustovyi 11, Sanon 15, Voinalovych 11, Bobrov 10, Herun 4, Kovliar 3, Lukashov 6, Sydorov 9.