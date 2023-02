Fiorentina-Braga 3-2, Italiano: “Vittoria e ottavi. Saponara è rinato”

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato dopo la vittoria per 3-2 in casa contro il Braga, che è significata il passaggio del turno agli ottavi di Conference League 2022/2023: “La storia ha detto che loro nei primi due tiri hanno fatto due gol, poi siamo stati bravi a rimontare. Questo insegna che nulla mai è scontato, avevamo complicato la situazione, poi i ragazzi sono stati bravi a recuperare. Non riusciamo a capire perchè non è stato convalidato il primo gol, la palla sembrava entrata. L’aria europea fa bene ai nostri attaccanti, bene la vittoria e bene la qualificazione che è meritata”.

E ancora: “Saponara? E’ un ragazzo intelligente, un giocatore che prima che con i piedi gioca con la testa. Oggi serviva grande intelligenza per gestire questo vantaggio e da quando ci siamo incontrati è rinato. E’ diventato anche un uomo squadra quando parla con i più giovani, sono contento per lui perchè sta segnando, ci puo’ dare una grossa mano. Ora dobbiamo tornare a calarci al meglio in campionato, vogliamo recuperare posizioni e tornare a vincere. Siamo impegnati su tre fronti, dobbiamo cogliere le cose positive da questo successo, vogliamo fare strada in ogni competizione”.