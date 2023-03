Roma, Sabatini su Zaniolo: “Non è colpevole di nulla”

“Zaniolo? Tra lui e la Roma c’è stato sempre un conflitto latente mai risolto. Addosso al ragazzo ora c’è tutta la tifoseria arrabbiata, ma lui non è colpevole di nulla in particolare“. Queste le parole di Walter Sabatini su Nicolò Zaniolo, passato al Galatasaray dopo aver rotto con società e tifosi della Roma. L’ex direttore sportivo giallorosso, ai microfoni di “Radio Marte”, ha detto la sua sulla vicenda che ha portato al divorzio tra il club capitolino e il suo ormai ex gioiellino. “Se non vuole andare al Bournemouth lo si può anche capire – ha aggiunto -. Non è che l’offerta l’abbia fatta il Liverpool”.

Spazio anche per qualche parola su Luciano Spalletti, per due volte sulla panchina della Roma e ora lanciato in testa alla classifica di Serie A con il Napoli: “Sono molto contento per il mio amico Luciano, credo che lui possa a pieno titolo recriminare qualcosa nella sua carriera. La Roma gli deve qualcosina, ad esempio, avrebbe potuto richiamarlo e non l’ha fatto, ma questa è solo una mia opinione. Oggi Spalletti ha raggiunto la perfezione con il Napoli e per questo non deve neanche spendere una parola, sono i fatti che parlano per lui”.