Basket NBA: per LeBron James stop di almeno tre settimane

LeBron James starà fuori un minimo di tre settimane dopo l’infortunio rimediato in NBA contro i Dallas Mavericks. La stella dei Los Angeles Lakers, come annunciato dalla franchigia californiana, verrà valutato solamente tra 21 giorni in seguito al problema al tendine del piede destro. A quel punto bisognerà capire se il 38enne potrà rientrare in campo, mentre la sua squadra insegue un approdo ai playoff tutt’altro che scontato.