Km percorsi, Napoli ultima e Lazio prima. La strana sfida Spalletti-Sarri

Nell’ultimo turno di campionato la squadra che ha percorso il maggior numero di chilometri è stata la Lazio (119.992), mentre quella che ne ha percorsi meno è stato il Napoli (102.52). Le statistiche non cambiano se si prende in considerazione l’intera stagione: la squadra di Sarri guarda tutti dall’alto, mentre il gruppo di Spalletti è quartultimo, davanti solo a Sampdoria, Udinese e Sassuolo. E’ solo uno dei temi del confronto di stasera (ore 20:45) al ‘Maradona’ tra le due formazioni. La classifica dimostra che il Napoli corre poco, ma bene, coprendo le distanze nel modo giusto, con il minor dispendio di energie. Discorso forse diverso per la Lazio, con Sarri che in passato ha rimproverato la sua squadra di correre a vuoto in alcuni tratti delle partite e di spendere qualcosa in più del dovuto nella copertura degli spazi. Eppure, a giudicare dal passato, quello dei km percorsi non sembra essere un segnale d’allarme per le squadre del tecnico di Figline Valdarno. Anche il Napoli del Sarrismo infatti occupava le primissime posizioni della classifica speciale di performance fisica, anche se il salto di qualità nella stagione dello Scudetto sfiorato (2017-18) fu accompagnata dalla graduale riduzione dei dati sulla corsa. Nel 2016-17 (terza) il suo Napoli era primo nella graduatoria di km percorsi, nella stagione successiva, quella dei 91 punti, scese al quarto posto (e curiosamente il primo era Spalletti all’Inter).

Se sia una coincidenza, è tutto da dimostrare. Di certo, nell’immediato può subentrare una questione banalmente legata alla stanchezza. La Lazio che corre più di tutti ha giocato lunedì e ha avuto due giorni in meno del Napoli (in campo sabato) per riposare. In casa biancoceleste però c’è voglia di fare un’impresa su un campo che in questi anni ha rappresentato qualcosa in più di un ostacolo durissimo da superare. La Lazio ha perso le ultime cinque trasferte di Serie A contro il Napoli, subendo 18 gol. Tanti, troppi, per chi ora vuole invertire il trend e conquistare punti chiave per la zona Champions. L’ex di turno Hysaj ha chiesto “coraggio, fiducia e l’atteggiamento giusto” ai suoi compagni. Sarri spera sia sufficiente contro la terza squadra nella storia della Serie A ad aver ottenuto almeno 65 punti dopo 24 gare stagionali.