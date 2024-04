Roma: ripresa a Trigoria, assenti Lukaku e N’Dicka

Non c’è tempo da perdere, neanche dopo una sconfitta pesante come quella contro il Bologna. La Roma è già tornata in campo in vista del recupero contro l’Udinese. Giovedì 25 aprile i giallorossi avranno a disposizione 20 minuti scarsi, più recupero, per provare a portare a casa tre punti fondamentali per continuare la corsa Champions. A Trigoria i calciatori hanno effettuato due sedute distinte: scarico per chi è sceso in campo contro gli emiliani, mentre il resto del gruppo si è allenato come di consuetudine. Assente Romelu Lukaku, ancora alle prese con l’infortunio rimediato contro il Milan e che punta ad essere in campo almeno nella semifinale di andata di Europa League, contro il Leverkusen. Out anche Evan N’Dicka, che dopo aver svolto ulteriori esami polmonari, che sembrano aver scongiurato la presenza di patologie cardiache, tornerà ad allenarsi il prima possibile.