Europei ginnastica artistica 2024, podium training per gli azzurri junior. Costa: “Fatto un bel percorso”

Giorno di podium training per la Nazionale azzurra junior con gli atleti che hanno testato per la prima volta gli attrezzi del field of play del 36° Campionato Europeo di Ginnastica Artistica. Tommaso Brugnami (Giovanile Ancona), Manuel Berettera (Artistica Brescia), Diego Vazzola (Pro Carate), Pietro Mazzola (Ginnastica Sampietrina) e Simone Speranza (New Sport) sono stati inseriti dal sorteggio in seconda suddivisione e hanno iniziato il loro giro olimpico dal cavallo con maniglie, dopo la Svizzera, seguiti sugli attrezzi dal responsabile nazionale della squadra giovanile Nicola Costa. La formula sarà sempre 5-4-3 ovvero cinque ginnasti in rosa, quattro salite sull’attrezzo con lo scarto del punteggio peggiore. Nella competizione Brugnami sarà l’unico a effettuare i due salti al volteggio, presentando lo Yurchenko con due avvitamenti e mezzo e successivamente il Kasamatsu con un avvitamento e mezzo. Mazzola, Berettera e Speranza eseguiranno il Kasamatsu con un avvitamento. Gli unici due impegnati nell’All-Around saranno Brugnami e Berettera.

“La prova podio è andata bene, è stato utilissima per trovare dei riferimenti sul campo gara. Ci sono due esordienti come Simone Speranza e Pietro Mazzola, alla prima esperienza su un palcoscenico di questa caratura. I ragazzi sono stati bravi – le parole di Nicola Costa – sono soddisfatto. Qualche problemino qua e là lo abbiamo avuto ma si tratta di rifinire il lavoro in vista della gara. Abbiamo fatto un bel percorso, iniziato sei mesi fa. I ginnasti stanno bene, Berettera ieri ha avuto qualche linea di febbre ma oggi ha risposto in maniera convincente. Avremo un giorno di recupero per essere pronti a giocarci le nostre carte nella gara a squadre di giovedì. I più esperti hanno saputo gestire bene il lavoro”.