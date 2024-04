Inter, Sala: “Invito in Comune e Ambrogino d’oro per la seconda stella”

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, in occasione della campagna di Cecilia Strada per le elezioni europee parla della vittoria dello scudetto da parte dell’Inter: “Inviteremo l’Inter a Palazzo Marino. Per evitare polemiche visto, il mio interismo, dico subito che è quello che avevamo fatto anche per il Milan quando ha vinto lo scudetto, solo che era l’ultima giornata di campionato e i giocatori avevano prenotato aerei, quindi non eravamo riusciti a farlo. È giusto che vengano invitati e pensiamo di dar loro l’Ambrogino d’oro per la seconda stella, come l’abbiamo data ad Armani basket per la terza stella. Un trattamento standard, in questo caso la mia passione è irrilevante ma è chiaro che mi fa piacere”.