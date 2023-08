Roma, problema all’inguine per Dybala: l’argentino chiede il cambio a titolo precauzionale

Subito stop per Paulo Dybala nell’amichevole tra Roma e Tolosa. L’argentino, poco dopo la mezz’ora e anche poco dopo il suo gol su punizione, che ha pareggiato l’incontro, ha chiesto il cambio per infortunio. L’ex Juventus ha avvertito un fastidio all’inguine e, per evitare qualsiasi tipo di ricaduta, ha chiesto subito il cambio, venendo sostituito da Lorenzo Pellegrini.