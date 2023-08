Amichevoli 2023: pareggia lo United, vincono Newcastle e Borussia Dortmund

Solo 1-1, raggiunto tra l’altro nel finale, per il Manchester United nell’amichevole contro l’Athletic Bilbao. Spagnoli in vantaggio con Nico Williams al minuto 29′. Rimangono poi in 10 i baschi, con il rosso per Paredes. Al minuto 90′ arriva il parreggio, firmato da Facundo Pellistri. Vince invece il Newcastle, con un netto 4-0 contro il Villarreal. Gol di Murphy, Barnes (doppietta) e Joelinton. Vittoria di prestigio infine per il Borussia Dortmund, che si impone per 3-1 contro l’Ajax. Brobbey risponde subito a Brandt. Nel secondo tempo, si scatena Felix Nmecha, che segna 2 gol.