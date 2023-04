Juventus-Napoli, i convocati di Luciano Spalletti: assenti gli infortunati Politano e Mario Rui

Dopo l’eliminazione dalla Champions League, il Napoli è pronto a riprendere la propria marcia verso lo Scudetto nel match dell’Allianz Stadium contro la Juventus, valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. In vista di questa importante gara il tecnico degli azzurri Luciano Spalletti ha diramato la lista dei calciatori convocati, tra i quali non figurano Matteo Politano e Mario Rui, vittime di infortunio durante il ritorno dei quarti di finale di Champions con il Milan. Ecco l’elenco completo degli uomini a disposizione dell’allenatore toscano:

Portieri: Gollini, Marfella, Meret;

Difensori: Bereszynski, Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Zedadka;

Centrocampisti: Anguissa, Demme, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski;

Attaccanti: Kvaratskhelia, Lozano, Osimhen, Raspadori.