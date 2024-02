Roma-Inter, Renato Sanches e Smalling si allenano col gruppo

La Roma di Daniele De Rossi è pronta a scendere in campo per sfidare l’Inter. Durante la giornata odierna, a Trigoria, i giallorossi si sono allenati per rifinire i dettagli. Renato Sanches e Chris Smalling hanno lavorato in gruppo, ma come ammesso dal tecnico, nessuno dei due è nelle migliori condizioni. Presente anche Leonardo Spinazzola, che potrebbe rientrare tra i convocati per la partita contro i capolista.