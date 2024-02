Milan, Trevisani difende Pioli: “Con Gabbia e Kjaer anche Real e City subirebbero gol”

“Quanto il Milan gioca in modo spavaldo a me piace, per me sono arrivati punti e vittorie appunto perché i rossoneri segnano e attaccano molto. Sui tanti gol subiti: vediamo cosa accadrebbe se anche le altre giocassero senza la difesa e con dei ragazzini”. Così Riccardo Trevisani, giornalista Mediaset, commenta al canale di Carlo Pellegatti su Youtube il momento del Milan, con le vittorie ma i tanti gol subiti: “Con Gabbia e Kjaer, con tutto il rispetto, è un’altra cosa rispetto a Tomori e Thiaw. Anche il Real Madrid e il City prenderebbero gol con questa difesa…”.