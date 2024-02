Gubbio-Pescara oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Gubbio-Pescara, match valevole per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa, dopo essersi sbarazzati della Vis Pesaro, vogliono dare continuità ai risultati per avvicinarsi al terzo posto in classifica. La squadra di Zeman, dal suo canto, non vuole mollare le posizioni di vertice e spera di portare a casa l’intero bottino da un campo complicato. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 9 febbraio alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 254.

