Roma-Inter oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Roma e Inter, valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A 2023/2024. Iniziata bene l’avventura di Daniele De Rossi, con tre vittorie in altrettante partite da allenatore dei giallorossi. Oggi, però, l’ostacolo più duro di tutti: i nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci da quattro successi di fila e dalla vittoria nel big match contro la Juventus. La sfida è in programma oggi, sabato 10 febbraio alle 18:00. Diretta sulla piattaforma Dazn e tramite il canale Zona Dazn (previo attivazione) su Sky.