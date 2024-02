Bayer Leverkusen-Bayern Monaco oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Bundesliga 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Bayer Leverkusen e Bayern Monaco, valevole per la ventunesima giornata di Bundesliga 2023/2024. Prova del nove per la squadra di Xabi Alonso, nello scontro diretto che negli anni tante volte ha stoppato le velleità delle varie avversarie del Bayern. Il Leverkusen ci arriva a questo big match con due punti di vantaggio. La sfida è in programma oggi, sabato 10 febbraio alle 18:30. Diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW e Sky Go.