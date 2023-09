Giro dell’Emilia 2023 oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

Tutto pronto per il Giro dell’Emilia 2023, che sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming. Nuova edizione ricca di protagonisti di primo livello per la corsa di un giorno emiliana che quest’anno ripropone la partenza da Carpi e il solito arrivo a San Luca di Bologna, dopo 204 km con 2.800 metri di dislivello e tante salite complesse. Tra gli iscritti, nonché favoriti per la vittoria finale, troviamo Primoz Roglic, Tadej Pogacar, Enric Mas (vincitore dell’ultima edizione), Thibaut Pinot, Jai Hindley e gli italiani De Marchi, Ulissi, Ciccone e Velasco. Appuntamento alle ore 11.00 con il via ufficiale dal km 0, arrivo intorno alle ore 16. Dalle ore 14 sarà avviato il collegamento in diretta e in chiaro su Rai Due (streaming su Rai Play), la corsa sarà visibile anche su Eurosport in pay.

