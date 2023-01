Roma-Cremonese domani in tv: orario e diretta streaming quarti di finale Coppa Italia 2022/2023

La Roma di Mourinho ospita all’Olimpico la Cremonese di Ballardini nei quarti di finale della Coppa Italia 2022/2023. I giallorossi hanno sconfitto di misura il Genoa nel turno precedente, e in campionato arrivano dalla sconfitta contro il Napoli. La Cremonese, invece, ha vinto a sorpresa contro gli azzurri di Spalletti agli ottavi e sono reduci dal ko contro l’Inter in campionato. Appuntamento domani sera, mercoledì 1 febbraio, alle ore 21. La partita verrà trasmessa in chiaro su Canale 5, mentre lo streaming sarà disponibile su Mediaset Infinity.