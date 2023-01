Probabili formazioni Fiorentina-Torino: quarti di finale Coppa Italia 2022/2023

Le probabili formazioni di Fiorentina-Torino, match dei quarti di finale di Coppa Italia 2022/2023. Fischio d’inizio alle 18:00 di mercoledì 1 febbraio nella cornice dello stadio Franchi. Chi vince, sfida una tra Roma e Cremonese. La partita sarà trasmessa su Italia Uno e in streaming su Mediaset Play. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme a partire dal primo minuto di gioco. Italiano cerca la semifinale per provare a salvare una stagione fin qui sotto le aspettative. Juric insegue un’altra impresa dopo quella sul Milan.

FIORENTINA – Spazio al 4-2-3-1 con Jovic al centro dell’attacco. Ikone, Bonaventura e Gonzalez sulla trequarti. Più Barak di Duncan. Quarta dal 1′ in difesa con Milenkovic. Ballottaggio tra Nico Gonzalez e Saponara.

TORINO – Seck si candida per una maglia da titolare. Djidji è squalificato e non ci sarà. Linetty e Ricci a centrocampo. Radonjic dovrebbe agire sulla trequarti insieme ad uno tra Miranchuk e Vlasic.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Torino

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Amrabat, Barak; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Jovic

Ballottaggi: Gonzalez 55% – Saponara 45%.

Indisponibili: Sottil, Castrovilli

Squalificati: –

Torino (3-4-2-1):Milinkovic-Savic; Zima, Schuurs, Buongiorno; Singo, Linetty, Ricci, Vojvoda; Vlasic, Miranchuk; Seck

Ballottaggi: Radonjic 55% – Miranchuk 45%

Indisponibili: Lazaro, Pellegri, Ilkhan, Lukic.

Squalificati: Djidji