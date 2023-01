Fiorentina-Torino domani in tv: orario e diretta streaming quarti di finale Coppa Italia 2022/2023

La Fiorentina di Italiano ospita all’Artemio Franchi il Torino di Juric nei quarti di finale della Coppa Italia 2022/2023. I viola hanno sconfitto di misura la Sampdoria del turno precedente e arrivano dall’1-1 contro al Lazio in campionato. I granata, invece, hanno battuto a sorpresa il Milan agli ottavi e sono reduci dal 2-2 in casa dell’Empoli in campionato. Appuntamento domani sera, mercoledì 1 febbraio, alle ore 18. La partita verrà trasmessa in chiaro su Italia 1, mentre lo streaming sarà disponibile su Mediaset Infinity.