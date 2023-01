Roma, Berthold: “Zaniolo? Un giocatore deve sempre rispettare il suo contratto”

L’ex difensore della Roma, Thomas Berthold, ha parlato della questione che ha visto protagonista Nicolò Zaniolo. Ecco le sue parole a Centro Suono Sport: “Non lo so, un giocatore deve sempre rispettare il contratto con una società. Non posso valutare quanto successo nel passato. Il giocatore è ancora giovane, ha avuto infortuni importanti sul campo, ma alla fine contano le performance sul campo. Attualmente secondo me non è nelle condizioni per dare il suo massimo, il calcio negli ultimi 10 anni è cambiato molto. In questi casi perdono sia la società che il giocatore: un giocatore come Zaniolo dà sempre qualcosa di particolare alla squadra”.

E ancora: “Cosa mi aspetto in questa seconda parte di stagione? Il Napoli quest’anno è troppo forte, il campionato è stato assegnato. La Champions League è possibile per la Roma, ma la squadra si deve dare fare. L’ultima partita che ho visto è stato il Derby contro la Lazio, e lì è stata un po’ deludente. Le squadre di Milano non sono costante, la Juventus ha problemi di penalizzazione e secondo me non è in grado di recuperarli. La Roma ha un’opportunità, ma se la dovrà giocare. L’Atalanta sta facendo bene da anni, poi ogni anno c’è una sorpresa”.

In conclusione: “La penalizzazione alla Juventus? In altri paesi, anche in Germania, se succedono cose del genere ti mandano in Prima Divisione. La Lega è più severa come regole. Che ricordo ho del gol in Juventus-Roma 0-2, ritorno dei quarti della Coppa Italia 1990-91? La palla era di Stefano Desideri sul primo palo. La Juventus non era messa bene in difesa, ma è stato un bel gol. Quell’anno vincemmo la Coppa Italia, peccato invece per quella ”maledetta” Coppa Uefa contro l’Inter in cui abbiamo perso”.