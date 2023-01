Inter-Atalanta, Darmian vale la semifinale: Tramontana esplode (VIDEO)

di Redazione 35

L’Inter batte 1-0 l’Atalanta grazie ad un guizzo di Darmian e vola in semifinale di Coppa Italia 2022/2023. La squadra di Inzaghi rischia poco e trova il gol che vale il pass per il prossimo turno. Una rete che fa esplodere San Siro e non solo. Filippo Tramontana, telecronista noto tifoso nerazzurro, in onda nella trasmissione sportiva Diretta Stadio in onda su 7 Gold. Ecco la reazione del giornalista, che non si è trattenuto in una delle partite più importanti della stagione.