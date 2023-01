Inter-Atalanta 1-0, Gasperini: “Lookman? Per come è entrato, poteva restare fuori”

“Potevamo giocare meglio. Siamo stati sotto ritmo con diversi giocatori. Abbiamo avuto un paio di occasioni limpide, ma non siamo riusciti a esprimerci al meglio”. Queste le parole dell’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, dopo la sconfitta in casa dell’Inter: “Lookman per come è entrato sarebbe potuto rimanere fuori ancora un po’. Inizialmente siamo rimasti più indietro per concedere meno spazi. Quando abbiamo provato ad alzare il pressing non avevamo le energie e la velocità giuste. Quando l’avversario è più fresco, diventa difficile. Essere a due punti dall’Inter in serie A è un grandissimo traguardo per noi. Speriamo di poterlo difendere anche nel girone di ritorno”.