Roland Garros, day 4: l’Italia cala il tris. Musetti dominante, promossi Fognini e Sonego

Lorenzo Musetti gioca una delle migliori partite della sua carriera e vola al terzo turno del Roland Garros 2023. E’ proprio il carrarino a prendersi la scena in questo day 4 dello slam parigino, che continua a parlare italiano. Musetti ha infatti travolto il russo Shevchenko con un notevole 6-1 6-1 6-2 in appena 1h39′, proseguendo il suo cammino e lasciando ben sperare in vista del futuro. Sul match in sé c’è poco da dire, visto che Lorenzo ha dominato sotto tutti gli aspetti e gli è riuscito tutto dall’inizio alla fine. Occhio invece al prossimo impegno dell’azzurro, Cameron Norrie, sconfitto il mese scorso a Barcellona. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà proprio Musetti, che se gioca come ha fatto oggi può davvero fare la differenza. Guai però a sottovalutare il britannico, avversario molto ostico.

Avanti anche Fabio Fognini, che ha sconfitto in tre set Kubler come da pronostico ed ha raggiunto per la decima volta in carriera il terzo turno a Parigi. L’azzurro non ha giocato un match entusiasmante e in più di un’occasione si è complicato la vita da solo ciò; che contava però era vincere e Fabio l’ha fatto, ancora una volta in tre set. Il suo prossimo avversario sarà l’austriaco Ofner, proveniente dalle qualificazioni, che non va preso sottogamba ma allo stesso tempo non fa troppa paura. Nessun precedente tra i due.

Infine, al terzo turno anche Lorenzo Sonego, il quale ha vinto una grande partita contro Ugo Humbert proseguendo meritatamente il suo cammino a Parigi, iniziato con un successo ai danni della 30^ testa di serie Shelton. L’azzurro ha servito molto bene, dimostrando grande solidità in tutti gli aspetti del gioco, ed ha zittito il pubblico del Campo 14 che tifava per il francese. Ma non l’ha fatto con arroganza né con presunzione, bensì con classe e sportività, venendo anche applaudito dai tifosi rivali quando ha concesso un punto a Humbert che l’arbitro aveva ordinato di ripetere. Sonego sfiderà ora Rublev, settima forza del seeding, già battuto nel 2021 a Roma e non imbattibile (ha già lasciato un set sia contro Djere che contro Moutet).

Eliminate invece Camila Giorgi e Sara Errani, che hanno potuto molto poco rispettivamente contro Pegula e Begu. La giocatrice marchigiana è stata costretta al ritiro dopo aver perso il primo set a causa di un problema al ginocchio. Errani invece ha conquistato appena tre giochi contro la rumena Begu. Stesso epilogo per Matteo Arnaldi, che ha lottato ma si è dovuto arrendere in quattro set a un ispirato Shapovalov, bravo ad avere la meglio dopo tre ore di gioco e si è guadagnato Alcaraz.

Per quanto riguarda gli altri match di giornata, spiccano le vittorie di Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, che hanno liquidato rispettivamente Fucsovics e Daniel, approdando al terzo turno. Tutto facile per Tsitsipas e Khachanov, mentre Wawrinka è uscito di scena al quinto set contro Kokkinakis. Nel femminile, invece, avanti Sabalenka e Svitolina. Out la campionessa del 2017 Ostapenko e la numero uno francese Garcia. A proposito di tennis francese, il bilancio odierno è stato di 0 vittorie e 6 sconfitte (7 considerando anche il ritiro di Monfils, che per problemi al polso non potrà scendere in campo contro Rune). Basti pensare che l’unico tennista rimasto nel main draw maschile è… Arthur Rinderkench.