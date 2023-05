Roma-Siviglia: le reazioni social dopo gli errori di Mancini e Ibanez dal dischetto

La Roma perde in finale di Europa League contro il Siviglia. Gli uomini di Mourinho si arrendono ai calci di rigore contro gli spagnoli. Decisivi gli errori di Mancini ed Ibanez. Proprio contro di loro sono stati ovviamente i commenti sui social subito dopo il fischio finale. “Nei momenti peggiori della vita penserò a questa serata di Gianluca Mancini” scrive qualcuno su Twitter, sottolineando tra l’altro come lo stesso difensore italiano abbia anche fatto l’autogol che ha permesso al Siviglia di rientrare in partita. Ecco altre reazioni online.

Nei momenti peggiori della vita penserò a questa serata di Gianluca Mancini — čorner (@korner_was_here) May 31, 2023

Ma Mancini qualcosa di buono l’ha mai fatto in carriera? — Swaffle (@Swaffle_7) May 31, 2023

Il fatto che la Roma abbia mandato dal dischetto tre scappati di casa come Cristante, Mancini e Ibanez, mentre il Sevilla tutta gente di qualità, compreso una scartina che ha risolto quarti e finale mondiale, dice molto sulla differenza fra le due squadre. Grazie Mendilibar. — Thousand Names (@_ThousandN) May 31, 2023

Onore a Cristante Mancini e Ibanez che hanno avuto le palle di tirare il rigore Me li abbraccerei forte tutti e 3 fossi lì — (@psbrdx) May 31, 2023