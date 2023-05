Roma-Spezia vale una stagione: Mourinho si gioca almeno l’Europa League, Semplici la salvezza

Adesso Roma-Spezia vale una stagione intera. I giallorossi hanno perso la finale di Europa League e non si qualificheranno per la Champions League il prossimo anno, fallendo in un colpo solo quelli che a questo punto erano due obiettivi importanti. Ma a rischio c’è anche la possibilità di giocare l’Europa League, perché i capitolini sono sesti e al momento qualificati, ma se non dovessero battere i liguri, in caso di contemporanea vittoria anche della Juventus a Udine, verrebbero scavalcati proprio dai bianconeri finendo settimi, dunque con una Conference League che sarebbe una delusione tremenda per non dire un fallimento. E’ chiaro, l’Uefa potrebbe comunque escludere la società piemontese, e a quel punto si tornerebbe in gioco per l’Europa intermedia, ma sul campo ci sarebbe molto da discutere e contestare di questa stagione da zero titoli e niente Champions.

Occhio però ai liguri che si giocano la vita. La squadra di Semplici è appaiata al Verona e al momento sarebbe spareggio, pertanto sa che con una vittoria all’Olimpico contro i giallorossi stanchi e delusi vorrebbe dire evitare la retrocessione, che sia in modo definitivo o passando per uno spareggio, mentre in caso di mancata vittoria bisognerebbe sperare nel Milan. E dunque, sarà partita vera, verissima: la più importante dell’ultima giornata, una battaglia di clamorosa importanza.