Roland Garros 2024, Zverev non sbaglia un colpo: batte De Minaur ed è in semifinale

Alexander Zverev non si ferma, batte anche Alex De Minaur e vola in semifinale al Roland Garros. Il tedesco sconfigge l’australiano con il punteggio finale di 6-4 7-6(5) 6-4 dopo tre ore e due minuti di battaglia e si qualifica per la quarta semifinale a Parigi (ottava in uno slam) dove, venerdì, se la vedrà con il norvegese Casper Ruud che quest’oggi non ha giocato contro Novak Djokovic per via del ritiro del serbo per il problema al ginocchio sinistro.

PRIMO SET – La partita comincia subito forte con i due giocatori che scambiano ad altissima intensità. Il primo a strappare è Zverev che si porta sul 2-1 e servizio, ma De Minaur non ha nessuna intenzione di stare a guardare e riduce immediatamente lo svantaggio. Il momento decisivo della prima frazione di gioco lo si vive nel settimo game quando, con un doppio fallo sanguinoso, De Minaur cede nuovamente il servizio e questa volta Zverev non trema: il tedesco, nel decimo gioco, rimonta da 15-30 e tiene la battuta, 6-4.

SECONDO SET – I primi games del secondo set sono interlocutori e vanno via senza particolari sussulti. De Minaur continua a variare il gioco cercando di non dare punti di riferimento al suo avversario, ma Zverev si muove bene e soprattutto con il rovescio fa male. Tra il quinto ed il sesto gioco arrivano break e controbreak, 4-4. In questa fase De Minaur dà tutto fisicamente: in campo sembra stare meglio rispetto al suo avversario, ma gli manca il colpo finale. Sul 6-5 non riesce a sfruttare un set point e allora si va al tie-break. Qui praticamente si decide la partita: l’australiano si invola sul 4-0 prima di subire una grande rimonta da parte di Zverev che recupera i due mini-break e poi chiude per 7-5. Due set a zero.

TERZO SET – De Minaur sembra sfiduciato, anche se continua a lottare punto su punto. Zverev è anche più libero di testa e lascia andare più i colpi, la partita sembra andare via liscia quando nel sesto game, complice un doppio fallo dell’australiano, il tedesco si invola sul 4-2. Match finito? Neanche per sogno. Zverev va a servire per il match, ma non chiude la partita e ridà una possibilità a De Minaur. Sotto 4-5 l’australiano però non riesce a rimettere in piedi la partita e cede nuovamente battuta e set. Zverev alza le braccia al cielo, è di nuovo in semifinale. E stavolta non vuole fermarsi.