Napoli, a forte rischio tournée in Corea del Sud per problemi burocratici

Il Napoli non andrà più in tournée in Corea del Sud: il viaggio di fine stagione, infatti, è a forte rischio a causa di problemi burocratici. La Federcalcio coreana, come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ e divulgato dall’agenzia di stampa ‘Dire’, preferirebbe evitare questo tipo di eventi con il campionato ancora in corso, “per quanto comunque gli azzurri non avrebbero dovuto affrontare squadre del posto ma il Maiorca”.