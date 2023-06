Roland Garros 2023, Sinner sconfitto da Altmaier: ranking, programmazione e prossimi tornei

Sconfitto al secondo turno del Roland Garros 2023 dal tedesco Altmaier, per Jannik Sinner è tempo di riposare in vista della stagione su erba, ma anche di archiviare al più presto questo doloroso ko. La buona notizia per l’azzurro è che non perderà troppo terreno in classifica. Per scalzarlo dalla nona posizione del ranking Atp servirà infatti un exploit da parte di qualche giocatore in quanto i rivali sono distanti oltre 400 punti dai 3.300 di Jannik. Nella Race, invece, Sinner verrà inevitabilmente scavalcato da qualcuno al quinto posto (Rublev al 99%, probabilmente anche da Rune).

Non c’è tempo però per rimuginare sull’accaduto, ma bisogna subito proiettarsi al futuro. Sinner attualmente è iscritto solamente al torneo di Halle prima di Wimbledon. Non è da escludere però che, avendo tutto questo tempo per anticipare la preparazione sull’erba, possa richiedere una wild card per il torneo di Stoccarda o ‘s-Hertogenbosch, in programma la settimana dopo il Roland Garros.

LA PROGRAMMAZIONE DI JANNIK SINNER

12 giugno: allenamento

19 giugno: Atp 500 Halle

26 giugno: allenamento

3 luglio: Wimbledon