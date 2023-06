Real Madrid, Benzema scaccia le voci sul futuro: “La verità non si legge su internet, sono del Real”

Karim Benzema, premiato con il riconoscimento”Marca Leyenda” dall’omonimo quotidiano spagnolo, è tornato a parlare del suo futuro e delle voci di mercato che si rincorrono in questi giorni. Se infatti per molti è cosa fatta il suo accordo con gli arabi del Al Ittihad, il diretto interessato non sembra essere d’accordo. “La verità non si legge su Internet, le cose sono diverse – ha affermato Benzema – Sono un giocatore del Real, domenica gioco una partita e domani mi alleno. Sono molto orgoglioso del mio lavoro, mi sto godendo ogni momento.” Da capire a questo punto se davvero Benzema intenda restare a Madrid, o se invece seguiranno altri annunci dopo il termine ufficiale della stagione sportiva.