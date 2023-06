Scherma, gli Europei 2023 “raddoppiano”: prove individuali a Plovdiv, gare a squadre a Cracovia

Cambio di programma per gli Europei di scherma 2023, che “raddoppiano” in via del tutto eccezionale. Originariamente previsti all’interno dei Giochi Europei di Cracovia dal 25 al 30 giugno prossimi, la Confederazione Europea di scherma ha dovuto creare una nuova competizione ad hoc per le prove individuali. Il motivo sta nell’apertura agli atleti russi e bielorussi, che non avrebbero ricevuto il visto per entrare in Polonia. Ecco quindi che le gare individuali degli Europei si disputeranno a Plovdiv (Bulgaria) dal 16 al 18 giugno e avranno valenza di qualificazione olimpica verso Parigi 2024. Resta inalterato il programma dei Giochi Europei, però a Cracovia solo le prove a squadre avranno valenza di qualificazione olimpica. Verranno comunque disputate anche le prove individuali.

Una modifica resa necessaria anche dal fatto che in tutti gli altri continenti si svolgeranno i campionati continentali nel mese di giugno e arrivare ai Mondiali di Milano in programma a luglio senza i punti del ranking internazionale sarebbe stato molto penalizzante per gli schermidori del Vecchio Continente.

Il nuovo programma

Campionati Europei individuali, Plovdiv

-dal 16 al 18 giugno 2023 le sei gare individuali valide per la Qualifica Olimpica

Giochi Europei 2023, Cracovia

-dal 25 al 27 giugno 2023 le sei gare individuali non valide per la Qualifica Olimpica

-dal 28 al 30 giugno 2023 le sei gare a squadre valide per la Qualifica Olimpica