Roland Garros 2023: programma, orari e ordine di gioco martedì 30 maggio

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del Roland Garros 2023 per la giornata di martedì 30 maggio. Quattro gli italiani impegnati in quest’ultimo giorno dedicato ai match di primo turno. In campo Lucia Bronzetti contro Jabeur, Jasmine Paolini contro Cirstea, Andrea Vavassori contro Kecmanovic e Giulio Zeppieri contro Bublik. Spiccano anche gli esordi di Daniil Medvedev e Iga Swiatek, entrambi sullo Chatrier. Di seguito il programma completo.

COURT PHILIPPE-CHATRIER

Ore 11:45 – Bronzetti vs (7) Jabeur

a seguire – (Q) Seyboth Wild vs (2) Medvedev

a seguire – (1) Swiatek vs Bucsa

Non prima delle 20:15: Monfils vs Baez

COURT SUZANNE-LENGLEN

Ore 11:00 – (Q) E.Ymer vs (4) Ruud

a seguire – Masarova vs (6) Gauff

a seguire – (4) Rybakina vs B.Fruhvirtova

a seguire – Gasquet vs Rinderknech

COURT SIMONNE-MATHIEU

Ore 11:00 – (25) Kalinina vs (WC) Parry

a seguire – (22) Zverev vs Harris

a seguire – (6) Rune vs Eubanks

a seguire – (18) Azarenka vs Andreescu

COURT 14

Ore 11:00 – Peterson vs (Q) Ferro

a seguire – (WC) Gaston vs Molcan

a seguire – (WC) Burel vs Sorribes Tormo

a seguire – Mmoh vs (9) Fritz

COURT 7

Ore 11:00 – (WC) Mpetshi Perricard vs (Q) Olivieri

a seguire – Tsurenko vs (13) Krejcikova

a seguire – Halys vs Pella

a seguire – (LL) E.Andreeva vs (WC) Navarro

COURT 6

Ore 11:00 – (16) Paul vs (LL) Stricker

a seguire – (WC) Janicijevic vs Dodin

a seguire – Ruusuvuori vs Barrere

a seguire – Martic vs (32) Rogers

COURT 8

Ore 11:00 – (Q) Vavassori vs (31) Kecmanovic

a seguire – Zhu vs Davis

a seguire – Monteiro vs (LL) Hanfmann

COURT 9

Ore 11:00 – (27) Nishioka vs Wolf

COURT 10

Ore 11:00 – (Q) M.Andreeva vs Riske-Amritraj

a seguire – (Q) Danilovic vs Baindl

COURT 11

Ore 11.00 – Wang vs (31) Bouzkova

A seguire – Bublik vs (Q) Zeppieri

COURT 12

Ore 11:00 – Purcell vs Thompson

a seguire – (Q) Rus vs Grabher

a seguire – (23) Cerundolo vs Munar

a seguire – In-Albon vs Liu

COURT 13

Ore 11:00 – Jarry vs Dellien

a seguire – Noskova vs Kovinic

a seguire – (30) Cirstea vs Paolini

a seguire – (Q) Skatov vs (28) Dimitrov