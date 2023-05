Bundesliga 2022/2023, Jude Bellingham vince il premio di miglior giocatore

Indisponibile nel finale di stagione, fresco di delusione per il titolo perso dal Borussia Dortmund e pronto ad approdare al Real Madrid. L’ultima consolazione di Jude Bellingham in questo 2022/2023 è il premio di miglior giocatore della Bundesliga. Costretto alla panchina per un infortunio al ginocchio nel 2-2 col Mainz, il centrocampista si consola dunque con un premio individuale alla sua terza stagione nel campionato tedesco. Autore di otto gol e quattro assist, il giovane centrocampista, che vanta 24 presenze con la sua nazionale, è stato uno dei protagonisti della stagione del Dortmund, sorpassato in vetta in extremis dal Bayern Monaco. Il Real Madrid ora è pronto a sborsare oltre 100 milioni per assicurarsi il fuoriclasse inglese.