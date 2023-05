Milano Cortina 2026, presidente federazione hockey: “Preoccupati per il livello organizzativo e delle infrastrutture in Italia”

I campioni dell’NHL ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026? Al momento la situazione è abbastanza preoccupante, come sostiene il presidente della federazione internazionale di hockey su ghiaccio, Luc Tardif: “Le discussioni con la NHL proseguono ma la preoccupazione principale dell’IIHF per i Giochi del 2026 al momento è a livello organizzativo e delle infrastrutture in Italia. Abbiamo invitato una loro delegazione a questi Mondiali per mostrare quali sono gli standard richiesti per un torneo di questa caratura: ad oggi in Italia sono lontani anni luce dai livelli minimi richiesti, siamo molto preoccupati”. I tornei olimpici di hockey maschile e femminile si svolgeranno entrambi a Milano al PalaItalia a Santa Giulia (nuovo impianto da 15.000 spettatori) e all’esistente PalaSharp. “In programma ci sono negoziati con il Cio, NHL e NHLPA (associazioni giocatori della NHL), ndr), vogliamo i migliori giocatori ai Giochi olimpici, ce l’avevamo quasi fatta a Pechino ma la pandemia ha rovinato tutto”, ha aggiunto Tardif.