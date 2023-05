Roland Garros 2023: ok Swiatek, Andreescu rimonta Azarenka. I risultati di giornata

Un set di rodaggio, poi il dominio. Comincia così la difesa al titolo del Roland Garros 2023 per Iga Swiatek: la polacca, numero uno del mondo, sconfigge in due set la spagnola Cristina Bucsa con il punteggio di 6-4 6-0. Un primo set molto complicato per la polacca che commette diversi errori, non riesce a trovare le giuste distanze e deve lottare quantomeno sino al 4-4. Poi il cambio di marcia, i colpi cominciano ad uscire più fluidi ed arriva un parziale mortifero di otto games di fila che prima spaccano la partita in due e poi la chiudono a tripla mandata.

IL TABELLONE AGGIORNATO CON TUTTI I RISULTATI

Nella partita più attesa di giornata, ma anche di tutto il primo turno, la canadese Bianca Andreescu rimonta la bielorussa Victoria Azarenka e vince un match di grande qualità con lo score finale di 2-6 6-3 6-4. Una partita che sembrava ormai aver preso la strada bielorussa visto che Azarenka per la prima ora di gioco ha dominato in lungo e in largo portandosi sul 6-2 3-1. Poi il crollo e la contemporanea rinascita della Andreescu che, in chiusura di secondo set, ha piazzato un parziale di cinque games filati che hanno capovolto completamente l’inerzia del match. Il terzo e decisivo set è stato una battaglia senza esclusioni di colpi con Andreescu sempre in vantaggio e che ha chiuso al termine di un decimo game drammatico, sportivamente parlando, al quinto match point.

Parte bene Elena Rybakina, testa di serie numero quattro del tabellone e reduce dal trionfo agli Internazionali d’Italia. La tennista kazaka, protagonista fin qui di una splendida stagione, ha sconfitto senza troppi patemi la ceca Brenda Fruhvirtova con il punteggio di 6-4 6-2. Ha dovuto faticare decisamente di più Coco Gauff, finalista dodici mesi fa. La giovane statunitense non sta vivendo un gran periodo di forma e ha dovuto rimontare un set di svantaggio prima di avere la meglio per 3-6 6-1 6-2 sulla spagnola Masarova.

Decisamente inaspettata è la sconfitta di Barbora Krejcikova, ex vincitrice qui sui campi di Parigi. La numero 14 del ranking mondiale in meno di un’ora e mezza di gioco si è arres a Lesia Tsurenko con un netto 6-2 6-4. Da segnalare la sconfitta anche della sorpresa del torneo di Roma, l’altra ucraina Anhelina Kalinina. Numero 26 della classifica, ha subito lasciato Parigi dopo essere stata sconfitta dalla giovane e talentuosa Diane Pary con il punteggio di 6-2 6-3.