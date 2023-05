Roland Garros 2023, Musetti: “Ho chance di andare avanti, sto bene fisicamente”

“Credo che il match del 2021 contro Djokovic sia stato memorabile e formativo per la mia carriera, anche se ho perso. Mi ha permesso di crederci e avere motivazioni in più per batterlo quest’anno. Nole è uno dei migliori giocatori di tutti i tempi e partite come quella mi sono servite per la crescita e il mio percorso, che sta andando nel verso giusto“. Queste le dichiarazioni di Lorenzo Musetti ai microfoni di Eurosport, pochi giorni prima dell’inizio del Roland Garros 2023.

“Sto giocando bene, specialmente nell’ultimo periodo. Credo di avere chance per andare avanti. Mi sento bene fisicamente e questa è la cosa più importante – ha aggiunto l’azzurro, che infine ha concluso parlando del tifo – Giocare in Italia è sempre bello, ma ho avuto belle esperienze anche a Parigi, sia qui al Roland Garros che a Bercy ho avuto un tifo speciale. Spero di conquistarmelo anche quest’anno“.