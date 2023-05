Borussia Dortmund-Magonza 0-2, Haller sbaglia il rigore (VIDEO)

di Michele Muzzarelli 30

Rischio psicodramma all’ultima giornata di Bundesliga per il Borussia Dortmund, che rischia di perdere il titolo nel match casalingo contro il Magonza. I gialloneri si trovano infatti in svantaggio 2-0 e sull’1-0 per gli ospiti Haller ha sbagliato malamente il rigore del possibile pareggio. Un’esecuzione davvero pessima quella dell’attaccante, mentre il Bayern Monaco spera di vincere e ribaltare nuovamente le sorti del campionato tedesco.

IL VIDEO del rigore sbagliato