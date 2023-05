MOVIOLA – Spezia-Torino, rigore su Nzola cancellato dal var: c’è un braccio di Gyasi

Due episodi da moviola in uno al 36′ di Spezia-Torino, con un esito che non fa piacere ai tifosi di casa: nessun rigore, si resta sullo 0-1 per i granata. Al 35′ l’arbitro Guida punisce con il penalty una trattenuta di Buongiorno su Nzola e un tocco di braccio precedente di Gyasi. Pochi dubbi sul primo, così come per Guida che ha lasciato momentaneamente giocare in caso di sviluppi. A fine azione, ecco il fischio del rigore: la trattenuta di Buongiorno è netta e Nzola è sbilanciato al momento del tiro. Successivamente c’è però l’intervento del Var: il tocco col braccio di Gyasi c’è e dal monitor devono avere evidentemente interpretato il caso in situazione di continuità con quello del rigore. Si resta quindi sullo 0-1.