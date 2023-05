Roland Garros 2023: Kostyuk si rifiuta di stringere la mano a Sabalenka e lascia lo Chatrier tra i fischi

Il Roland Garros 2023 è iniziato solamente da poche ore e c’è già la prima storia destinata a far discutere. Marta Kostyuk, giocatrice ucraina, si è infatti rifiutata di stringere la mano alla bielorussa Aryna Sabalenka dopo la sconfitta per 6-3 6-2. Un gesto non nuovo, dato che da alcuni mesi a questa parte tutte le giocatrici ucraine tirano dritte al termine delle sfide contro avversarie russe o bielorusse, ma che ha suscitato un’inaspettata reazione da parte del pubblico.

Subito dopo la mancata stretta di mano e fino al momento in cui lasciava il campo, Kostyuk è stata infatti bersagliata di fischi dagli spettatori presenti sulle tribune del Philippe Chatrier, che non hanno gradito il comportamento della giocatrice ucraina. Il web si è già diviso in due, tra chi ritiene che i fischi siano sacrosanti e chi pensa che non stringere la mano per via della guerra in Ucraina sia un gesto comprensibile. Tra Kostyuk e Sabalenka non c’era stata neppure la consueta foto di rito prima del match.

Aryna Sabalenka taking a bow.

Marta Kostyuk is being booed after the match for not shaking hands.

There’s a lot happening at Roland Garros right now. pic.twitter.com/TWHdQhB4Ue

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 28, 2023