Sorpresa nelle formazioni della sfida tra Verona e Empoli, che inizierà tra pochi minuti alle 12:30 al Bentegodi. Caputo non va neanche in panchina a causa di qualche linea di febbre che ha impedito all’attaccante pugliese di far parte della partita di oggi. Al suo posto Zanetti schiera Piccoli, ex della partita e reduce da un gol nella vittoria contro la Juventus per 4-1.