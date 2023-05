GP Monaco 2023, tragedia sfiorata in Formula 2: Martins schiva all’ultimo due marshall in pista (VIDEO)

di Antonio Sepe 1

Tragedia sfiorata nel GP di Monaco 2023 di Formula 2, in cui si è andati davvero vicini ad un epilogo drammatico. Nel corso del 30° giro, Victor Martins si è infatti reso protagonista di un’inaccettabile leggerezza che poteva costare molto caro. In regime di Safety Car, il pilota francese ha infatti approcciato una curva a velocità elevatissima, dimenticandosi che stava per passare sul luogo dell’incidente, dove c’erano una vettura e due marshall.

Solamente un pronto riflesso ha consentito a Martins di evitare lo ‘strike’ e schivare le persone presenti in pista. Nonostante il comportamento irresponsabile, Martins è stato graziato con un semplice ‘drive through’. Ciò che conta, però, è che tutto sia andato per il verso giusto malgrado il dramma fosse davvero a un passo. Di seguito il video.