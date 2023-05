Roland Garros 2023 in tv su Eurosport: canali, come vederlo in streaming, date e orari

Il Roland Garros 2023, secondo slam stagionale, sarà visibile in diretta tv e streaming su Eurosport. Ecco tutte le informazioni per seguire il torneo: canali, date, orari e come vederlo in diretta streaming. Nonostante la pesante assenza del 14-volte campione Rafa Nadal, il major parigino si preannuncia molto interessante e pieno di colpi di scena. Nel maschile i favoriti sono Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, ma occhio ai finalisti di Roma Rune e Medvedev, oltre che ai tanti italiani, su tutti Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Nel femminile, invece, sembra tutto apparecchiato per la terza affermazione di Iga Swiatek, che arriva però a Parigi dopo il ritiro per infortunio agli Internazionali d’Italia e non dovrà sottovalutare le avversarie che troverà sulla sua strada. Le speranze azzurre, invece, sono riposte soprattutto in Martina Trevisan, che difende la semifinale dello scorso anno.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE MASCHILE

TABELLONE FEMMINILE

MONTEPREMI

La copertura televisiva del Roland Garros sarà offerta da Eurosport, tramite i canali 210 e 211 di Sky. Questi due canali saranno inoltre visibili in streaming tramite la piattaforma SkyGo e rientrano nell’offerta degli abbonati Dazn. Per non perdersi neppure uno scambio, invece, la piattaforma di riferimento è Discovery+, che offrirà una copertura di tutti i campi e dunque trasmetterà ogni singolo match. Per accedervi, tuttavia, è necessario l’abbonamento ‘Intrattenimento+Sport’ al costo di 7,99. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti sui match degli italiani (e non solo), con annessi highlights, cronache e tabelloni costantemente aggiornati per tutta la durata dello slam parigino.

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2023

PRIMA SETTIMANA

Domenica 28 maggio, dalle ore 11.00 –> primo turno maschile e femminile

Lunedì 29 maggio, dalle ore 11.00 –> primo turno maschile e femminile

Martedì 30 maggio, dalle ore 11.00 –> primo turno maschile e femminile

Mercoledì 31 maggio, dalle ore 11.00 –> secondo turno maschile e femminile

Giovedì 1 giugno, dalle ore 11.00 –> secondo turno maschile e femminile

Venerdì 2 giugno, dalle ore 11.00 –> terzo turno maschile e femminile

Sabato 3 giugno, dalle ore 11.00 –> terzo turno maschile e femminile

Domenica 4 giugno, dalle ore 11.00 –> ottavi di finale maschili e femminili

SECONDA SETTIMANA

Lunedì 5 giugno, dalle ore 11.00 –> ottavi di finale maschili e femminili

Martedì 6 giugno, dalle ore 12.00 –> quarti di finale maschili e femminili

Mercoledì 7 giugno, dalle ore 12.00 –> quarti di finale maschili e femminile

Giovedì 8 giugno, dalle ore 15.00 –> semifinali femminili

Venerdì 9 giugno, dalle ore 15.00 –> semifinali maschili

Sabato 10 giugno, dalle ore 15.00 –> finale femminile

Domenica 11 giugno, dalle ore 15.00 –> finale maschile