Djokovic-Ruud in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale Roland Garros 2023

Novak Djokovic affronterà Casper Ruud nella finale del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. Nole è pronto al sorpasso e a vincere il suo 23° torneo major della carriera, superando in questo modo il rivale di una vita Rafa Nadal, fermo per infortunio e a 22 attualmente come il serbo. Per riuscirci, dopo aver eliminato in quattro set il numero uno del mondo Carlos Alcaraz, dovrà piegare anche la resisteza di Casper Ruud, che mette quantomeno un’altra finale in bacheca. La seconda consecutiva sul rosso parigino, la terza negli ultimi cinque slam giocati. Un bottino niente male per il classe ’99 norvegese, che però dopo due sconfitte ora vorrebbe anche trionfare. Certo, l’impresa appare ardua.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Djokovic e Ruud scenderanno in campo domenica 11 giugno sul Campo Philippe Chatrier alle ore 15:00. La diretta televisiva è affidata ad Eurosport, che segue il secondo Slam stagionale attraverso i due canali di riferimento Eurosport 1 ed Eurosport 2. Disponibile anche una diretta streaming attraverso la piattaforma Discovery+ (solo per abbonati Eurosport). Anche gli abbonati a DAZN, Sky (210 e 211) e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport per non perdersi alcuno scambio del prestigioso evento transalpino. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà costantemente il Roland Garros 2023. Il nostro sito, infatti, accompagnerà i propri lettori con dirette testuali, news, approfondimenti, highlights, parole dei protagonisti e contenuti esclusivi per tutta la durata del torneo.